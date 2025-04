Al voto sui consigli rionali. Oltre metà dei candidati in una lista organizzata

In vista del voto di sabato e domenica per i quattro comitati di quartiere, ben 20 dei 37 candidati totali si sono uniti nella lista ’Partecipazione e democrazia’. Una scelta che alcuni hanno considerato curiosa. La possibilità di creazione di una lista, presente in ciascuno dei quattro rioni con propri candidati (un po’ come avviene alle amministrative), è prevista dal regolamento. Ma forse era inatteso il fatto che una percentuale corposa di aspiranti consiglieri fossero espressione di un gruppo organizzato: nella zona 1 che comprende il centro storico e Arcola, su otto candidati cinque sono di lista; nella zona 4, per le frazioni di Romito, Trebiano, Cerri e Battifollo, su 11 candidati ben sette sono nel gruppo. Una scelta, quella di presentarsi sotto l’egida di una lista, che è stata criticata dal consigliere indipendente di maggioranza Enrico Vesco, come riferiamo a parte. In paese si discute sulla possibile affluenza: secondo alcuni sarà corposa per l’importanza dei comitati rionali che non erano più in vigore da dieci anni, per altri invece la partecipazione sarà scarsa perché l’impegno porta via troppo tempo. Commenti anche su talune candidature, visto che alcuni sono nomi noti che per un soffio non sono entrati in consiglio comunale alle elezioni amministrative dello scorso anno, quindi potrebbero facilmente essere rivotati e diventare consiglieri rionali.

Ecco i nominativi aggiornati dei candidati ai consigli rionali di Arcola. Zona 1 comprendente il centro storico di Arcola e Ponte di Arcola: Stefano Bianco, Elena Chiappini, Daniele Cioffi, Cristina Devoto e Claudia La Barbera di ’Partecipazione e democrazia’; gli altri non uniti in gruppo sono Enza Bertella, Carlo Gregorini e Ivano Vasco. Zona 2 comprendente le frazioni di Piano di Arcola e Ressora: Leonardo La Forgia e Maurizio Melis di ’Partecipazione e democrazia’, più Piergiorgio Conti, Catia Martorino, Rosella Pardu e Alessandro Rasi non collegati a nessuna lista. Zona 3 frazioni di Pianazze, Termo, Baccano, Fresonara, Monti (zona Ville): candidati senza lista Paola Angelinelli, Franca Barli, Riccardo Perioli, Franco Rovagna, Maria Gabriela Sommovigo e Erik Tornaboni mentre fanno parte di ’Partecipazione e democrazia’ Giordana Billi, Roberto Colombo, Angelo (detto Massimo) Cutrona, Antonella Leopardi, Valentina Paci e Sandro Pratesi. Zona 4 comprendente Romito Magra, Battifollo, Cerri e Trebiano: candidati di lista Paola Angelinelli, Laura Bernazzani, Alessandro Bongiorno, Damiano Della Peruta, Elena Lagomarsini, Gaetana Palmeroni e Renzo Tasca; senza lista ci sono Roberta Pompei, Domenico Russo, Ivana Cargiolli e Riccardo Simonelli. I votanti della zona 3 accederanno alle urne al centro sociale Bassano sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; stesso giorno e orari per la zona 4 con seggi alla Pubblica Assistenza Humanitas di Romito. I residenti della zona 1 e 2 voteranno domenica negli stessi orari del giorno precedente ma nella sala polivalente Due Giugno. È possibile esprimere al massimo due preferenze (candidati di sesso diverso).