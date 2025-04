Malore nel parcheggio del supermercato, donna trovata morta in auto

Campo nell’Elba, 9 aprile 2025 – È morta in macchina davanti al supermercato dopo aver fatto la spesa. Forse per malore che non le ha dato scampo, neanche il tempo di chiamare i soccorsi. La sua figura – accasciata sul volante di una Peugeot familiare grigia – ha richiamato l’attenzione dei passanti, ma quando hanno provato a soccorrerla era già senza vita, non c’era più niente da fare.

È accaduto intorno alle 17 di oggi pomeriggio, protagonista una donna di 78 anni originaria di Prato, ma residente all’Elba. La donna era stata notata a fare la spesa all’interno del supermercato Conad di via della Costa a Marina di Campo, inaugurato appena un mese fa.

Grande sconcerto tra i clienti che hanno subito allertato il 118. La prima ad intervenire è stata la Croce Rossa Italiana di Marina di Campo, subito al seguito l’auto medica da Portoferraio. I volontari prima e il medico in seconda battuta hanno provato senza esito a rianimarla con tutte le tecniche a disposizione. Sul posto anche militari dell’Arma sempre del capoluogo elbano per ricostruire la dinamica dell’accaduto.