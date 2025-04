Ponte di via Falcinello. Finalmente riavviati gli scavi per le fondazioni

Con la Fiera delle Nocciole sono finalmente terminati anche i lavori sul ponte della Budella, che ora riapre al transito veicolare. Nei giorni scorsi, è stato infatti eseguito il ripristino del manto stradale posto sulla campata, senza alcun costo per l’ente comunale. Un intervento resosi necessario a seguito del deterioramento che aveva interessato il manto stradale del nuovo ponte nel 2021, a pochi mesi dalla sua realizzazione, e che in base all’accordo conciliativo, all’esito di accertamento tecnico preventivo svoltosi al Tribunale della Spezia, tra Comune e soggetti attuatori, è stato quindi finanziato dalla ditta appaltatrice.

Nel frattempo sono ripartiti, dopo diversi giorni di stop, anche i lavori di ricostruzione del ponte di via Falcinello. Infrastruttura di notevole importanza per la viabilità cittadina e fondamentale per la mitigazione del rischio idrogeologico dell’intera zona. Chiuso dallo scorso settembre, il ponte di via Falcinello è stato demolito a novembre dello scorso anno. Attualmente l’intervento sta riguardando le trivellazioni dei pali di fondazione del nuovo ponte. Conclusa la fase delle fondazioni, seguirà quella dell’assemblaggio e della posa del nuovo impalcato del ponte, che è già stato portato nell’area di cantiere. Da cronoprogramma i lavori che riguardano la realizzazione della nuova infrastruttura, dovrebbero concludersi nel corso dell’estate. Una volta che l’intervento sarà terminato i residenti di via Villefranche, via Alfieri e via Falcinello potranno tornare a riutilizzare il nuovo ponte per raggiungere le proprie abitazioni e per tutti gli spostamenti pedonali e veicolari. Fino ad allora il tratto pedonale temporaneo realizzato su area privata dal Comune e messo a disposizione della cittadinanza continuerà ad essere aperto al pubblico.

E.S