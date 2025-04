Insieme per il mare e l’ambiente. In campo volontari dai 4 ai 90 anni. Ripulita la spiaggia di Fiumaretta

Un esercito di volontari dai 4 ai 90 anni per restituire la spiaggia al suo splendore. Ci vuole amore per il territorio ma uniti si riesce, e così è stato per un’operazione che, grazie ai volontari, alla fine ha fatto il bene di tutti: dell’ambiente e di chi lo frequenterà. E’ stata ancora una volta un grande successo l’iniziativa ’Puliamo una spiaggia!’ organizzata da Euroguardo, Gesta e Rimorchiatori Riuniti Spezzini che ha visto oltre 70 partecipanti. Si sono incontrati l’altro sabato dalle 9 alle 13 sulla spiaggia libera di Fiumaretta con l’obiettivo non solo di liberarla spiaggia dai rifiuti ma di dare anche l’esempio virtuoso che insieme si può contribuire, persino divertendosi, alla tutela dell’ecosistema marino e del territorio, come prescrive l’obiettivo 14 dell’Agenda Onu 2030. Non è la prima volta, iniziative del genere sono già stata fatte, con molta partecipazione, e sono praticamente diventate un appuntamento fisso.

I partecipanti e gli organizzatori ringraziano il Comune di Ameglia per aver dato il patrocinio per poter organizzare l’iniziativa e Acam per il tempestivo ritiro dei rifiuti che purtroppo erano di qualsiasi genere: plastica, polistirolo, pneumatici ovunque, materiali ingombranti, lattine, sono stati rimossi grazie all’aiuto di tutti i partecipanti, dimostrando la fondamentale importanza del contributo di tutti per la salvaguardia dell’ambiente. "Il nostro impegno per l’ambiente non si ferma qui – hanno detto –, vogliamo continuare a promuovere iniziative che sensibilizzino la comunità e contribuiscano a preservare le bellezze naturali del nostro territorio che è bellissimo." Gli organizzatori, hanno fornito ai partecipanti un ’Welcome kit’ contenente guanti, focaccia, succo di frutta e un gadget speciale. Alla fine dell’iniziativa hanno dichiarato: "Siamo orgogliosi della straordinaria adesione a questa giornata, segno di una crescente consapevolezza ambientale. Ringraziamo tutti per la partecipazione e l’impegno che è stato messo per la riuscita di questa iniziativa".