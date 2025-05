Muffa e intonaco a pezzi: "Alunni in un ambiente malsano e pericoloso"

Muffa nei locali adibiti a mensa e distacco di intonaco dalle pareti della aule. Questo lo stato attuale in cui versa la scuola primaria di Marinella ad essere stato documentato dai consiglieri di minoranza Sabina Ambrogetti (Sarzana protagonista) e Franco Musetti (Pd) che, nella giornata di lunedì, hanno protocollato un’interrogazione volta a comprendere se e quando verranno effettuati nell’edificio gli interventi di manutenzione ordinaria. Condizioni del tutto precarie che, a detta dei consiglieri di minoranza, sarebbero già note e da diverso tempo all’amministrazione comunale dal momento che lo scorso 20 gennaio, in occasione dell’assemblea pubblica tenutasi proprio alla scuola di Marinella alla presenza della sindaca e dei tecnici che hanno presentato alla cittadinanza ed al corpo docente il progetto per la realizzazione di un’aula polifunzionale adiacente all’edificio scolastico, "alcune insegnanti della scuola primaria hanno invitato il primo cittadino a verificare la pessima condizione di conservazione di alcune parti dell’edificio scolastico, sollecitando un rapido intervento per l’eliminazione degli inconvenienti lamentati".

Uno scenario poco decoroso per l’accoglienza di bambini e ragazzi e pericoloso per la loro salute, come la presenza di muffe nei locali adibiti a mensa e il distacco di intonaco in alcune aule. "In quell’occasione il sindaco Cristina Ponzanelli si impegnava per un pronto e sollecito intervento – sostengono i consiglieri Ambrogetti e Musetti -. Ma a oggi, nonostante gli insegnanti abbiano sollecitato l’intervento dell’amministrazione per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dell’immobile, tra l’altro oggetto di discussione in svariate sedute del consiglio comunale, la situazione è sempre la stessa. Vorremo sapere come mai a quelle promesse non è stato ancora dato seguito". Che concludono: "Le condizioni degradanti in cui versa la scuola di Marinella non sono più tollerabili quindi chiediamo se e con quale tempistica saranno avviati i lavori necessari per rendere la scuola accogliente e sicura per i bambini e ragazzi. Ci piacerebbe anche sapere se è in previsione la chiusura della scuola di Marinella per essere trasferita nel nuovo plesso Poggi Carducci".

Elena Sacchelli