Finali under 13 di hockey: "Un sogno che si realizza"

Un sogno che si realizza. Dal 30 maggio al 2 giugno Sarzana ospiterà le finali nazionali under 13 di Hockey su pista. Quattro giorni all’insegna dello sport in cui la città sarà invasa da migliaia di tifosi e appassionati dello sport rotellistico. Quella che prenderà il via venerdì 30 maggio, con tanto di sfilata di presentazione delle 9 squadre che insieme all’Hockey Sarzana prenderanno parte alla finale – Rotellistica Camaiore, CGC Viareggio, Montebello Hockey, Hockey Sandrigo, Hockey Valdagno, Correggio Hockey, Pico della Mirandola, Azzurra Novara e Hockey Novara – che dal Palahockey di piazza Terzi, intitolato a Giuliano Tori, dovrebbe arrivare sino alla Cittadella, è un’opportunità importante per Sarzana, resa possibile grazie all’Hockey Sarzana che ha saputo aggiudicarsi il bando nazionale per l’organizzazione delle finali. "È un’emozione per tutta la città ospitare le finali under 13 di hockey – commenta il sindaco Cristina Ponzanelli – uno sport così importante per Sarzana. Come amministrazione ci siamo adoperati per fare crescere questo sport nella nostra realtà e per farlo vivere ai ragazzi in uno spazio degno investendo in illuminazione, pista, spogliatoi, facciate esterne del Palahockey, piazza delle corriere. Resta tanto da fare ma siamo felici di aver iniziato a riqualificare quell’area". Visibilmente emozionato il presidente dell’Hockey Sarzana Maurizio Corona, che aggiunge: "Fare una finale nazionale qui era uno dei nostri sogni e ora possiamo realizzarlo. Si potrebbe pensare che la categoria under 13 sia una cosa di minor conto, ma qui verranno tutte le famiglie dei giocatori e ciò creerà un importante indotto per la città. Stiamo lavorando per organizzare al meglio quei giorni e renderli unici per l’intera città". Di fatti, come sottolineato dallo stesso presidente dei rosso neri, per quei giorni Piazza Terzi si vestirà a festa. Il bar, la pizzeria e la pasticceria Da Francesco resteranno aperti fino a mezzanotte. Previsto anche, durante la quattro giorni che consisterà in due gironi da cinque, uno stand della società per avvicinare i bambini allo sport. Un lavoro di squadra in cui tutta la società sta facendo la propria parte. "Siamo davvero felici del clima che si sta creando intorno a questo evento – commenta la vicepresidente Elisabetta Sacconi – tutte le famiglie dei nostri iscritti si sono rese disponibili per aiutarci con la pulizia, accoglienza, sorveglianza e per supportarci durante quei giorni". "Sarà una grande festa di cui andiamo fieri – conclude la responsabile del settore giovanile e consigliera di Skate Italia per la Liguria Isabella Lombardi –. Un ringraziamento a Cristina Ponzanelli, perché è grazie ai 2 spogliatoi in più se è stato possibile ospitare questa manifestazione".

Elena Sacchelli