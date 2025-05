Arriva il Free Food Festival dedicato al cibo senza glutine

Non solo sport, a Sarzana, l’ultimo week-end di maggio. In concomitanza con le finali nazionali di Hockey su pista, la città ospiterà dal 30 maggio al 1 giugno anche Il Free Food Festival, la prima manifestazione a livello nazionale interamente gluten free, con tanto di opzioni vegetariane e vegane. Nato da un’idea dell’influencer, panificatrice e pasticcera gluten free sarzanese, Valentina Leporati (nella foto), e realizzato in collaborazione con Gnam Food Event e il contributo del Comune, il Free Food Festival sarà una tre giorni dedicata innanzitutto all’inclusività, con stand gastronomici in piazza Matteotti, espositori in piazza Garibaldi, giochi per bambini in piazza Luni e tanti interventi di esperti. Oltre a Valentina Leporati, saranno diversi gli ospiti di rilievo nazionale che terranno i propri speech. Tra questi anche la dietista sarzanese Camilla Bendinelli. Sarà la speaker radiofonica ed ex concorrente del Grande Fratello Angelica Baraldi a tenere ‘La mia rivincita gluten free: dove vedevo un limite ho trovato la mia strada’. Andrea Sanseverini parlerà di gusto, seduzione e piacere in cucina con ‘Lo gnocco senza glutine’. Uno degli eventi gastronomico di punta che potrebbe far diventare Sarzana la città più inclusiva d’Italia almeno dal punto di vista alimentare. Verranno segnalati in una mappa tutti gli esercizi cittadini che offrono opzioni gluten free. "Se sono considerata il volto della celiachia in Italia – spiega Valentina Leporati - sicuramente voglio esserlo anche per Sarzana, con un Festival che celebra l’inclusività. A causa della diagnosi di celiachia mi sono negata tantissime esperienze da ragazza e non voglio che sia più così per nessuno".

Elena Sacchelli