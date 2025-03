Nuovi lavori dopo l’accordo con la ditta

Inizieranno domani i lavori di asfaltatura sul ponte della Budella. Il ponte che collega via dei Molini e via Monticello era stata oggetto di un ripristino strutturale negli anni 2020-2021, per la messa in sicurezza. Successivamente, però, il manto stradale sulla campata ha subito un progressivo deterioramento per il quale oggi, spiega l’ufficio tecnico comunale, "a seguito di un accordo conciliativo tra Comune e i soggetti interessati nell’intervento concluso quattro anni fa che prevede il rimborso delle spese a favore dell’ente comunale, è possibile procedere al ripristino del manto deteriorato senza ulteriori costi". I lavori verranno eseguiti dalla Edil Tecnica di Massa e le fasi di intervento saranno gestite in modo da arrecare il minor disagio possibile ai cittadini con un occhio di riguardo anche al meteo.

Per consentire l’intervento, la polizia locale ha disciplinato con ordinanza la circolazione domani a fine lavori dalle 8.30 alle 18 lungo il Ponte della Budella, nella via Dei Molini e nella via Monticello. La disciplina temporanea della circolazione sarà efficace durante le fasi di intervento: su Ponte della Budella divieto di transito veicolare e pedonale durante l’orario di lavoro; in via Monticello in prossimità del Ponte della Budella, divieto di sosta e senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri; in via del Molini in prossimità del Ponte della Budella divieto di sosta e senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri.