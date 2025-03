L’inferno tra le pareti di casa. Donne in fuga dalla violenza. Una valigia per ricominciare

Prendere coraggio, ribellarsi alla violenza domestica e fuggire, magari insieme ai figli piccoli, da un contesto familiare insostenibile. Le donne che ci riescono devono, in più, fare i conti anche con la necessità di ’ricominciare’: nella fuga si perde tutto, difficile portarsi dietro indumenti, soldi, accessori per sé e per i propri figli. A questi bisogni basilari intende dare risposta il progetto “Una valigia per ricominciare”, costruire il bagaglio necessario per vivere con tranquillità il viaggio della rinascita, messo in campo dall’associazione Vittoria. E’ possibile contribuire a dotare di un kit di prima emergenza le donne che dicono no alla violenza domestica anche partecipando all’iniziativa “Ridere è una cosa seria”, in programma sabato dalle ore 19.30 nell’aula studio dell’ex tribunale di Sarzana: sarà offerto un buffet e, a seguire, alle 21, andrà in scena lo spettacolo teatrale di Alessandro Bergallo “Scoppiati”, con testi scritti da Bergallo e Andrea Begnini.

Lo spettacolo, attraverso la comicità, affronta con leggerezza e profondità gli stereotipi di genere e le dinamiche uomo-donna, offrendo uno sguardo ironico sulle contraddizioni della società contemporanea. L’ingresso è gratuito e durante la serata sarà possibile contribuire con un’offerta libera al progetto “Una valigia per ricominciare”. Ogni valigia è pensata per rispondere ai bisogni essenziali di una donna e dei suoi figli, fornendo non solo beni materiali ma anche strumenti per affrontare con dignità i primi momenti della fuga e dell’accoglienza. Il primo segnale concreto per chi affronta una delle decisioni più difficili della propria vita, e che nella fuga non ha più nulla, né indumenti, soldi, accessori per sé e per i propri figli. Per informazioni sul progetto è possibile scrivere una mail [email protected].