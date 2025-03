Linea di irrigazione Bedale, al via i lavori. “Meno sprechi d’acqua e servizio migliore”

Luni (La Spezia), 20 marzo 2025 – “Ottimizzare l’uso della risorsa idrica, per far fronte ai problemi causati dai prolungati periodi di siccità e, al tempo stesso, aumentare il bacino di utenza favorendo la nascita nuove e potenziali aziende agricole”. Federico Sebastiani, assessore ai Lavori pubblici di Luni, sintetizza così gli obiettivi degli interventi di ammodernamento della linea di irrigazione Bedale che stanno per partire. Conclusa la procedura della gara d’appalto, infatti, tra i dieci operatori che hanno partecipato al bando, l’amministrazione ha assegnato l’esecuzione dell’intervento alla ditta Alberto Bonfiglio di Borghetto Vara. In cosa consisteranno i lavori? “Adesso – spiega Sebastiani – la rete è composta da canalette a cielo aperto in muratura a scorrimento. L’ammodernamento consiste nella loro sostituzione con tubi di polietilene a pressione, da 140 e da 200 millimetri, installati sottoterra. Questo consentirà un’irrigazione più efficiente e una riduzione di sprechi e interferenze, migliorando la distribuzione dell’acqua ai terreni. I lavori inizieranno ad aprile, dureranno sei mesi e copriranno una rete di 3,2 chilometri, servendo oltre quaranta utenze tra privati e aziende attive e potenziali”.

Importante la spesa totale: 500mila euro che saranno coperti per 478.460,59 euro con fondi concessi dalla Regione Liguria al Comune attraverso il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), in seguito ad un bando al quale l’ente ha partecipato con successo; i restanti 21.539,41 euro saranno invece finanziati con risorse comunali. Un impegno non da poco. “Sì - ammette il sindaco Alessandro Silvestri - ma lo abbiamo sempre avuto in mente come prioritario. Io personalmente ma con l’appoggio di tutta la giunta. Dunque siamo sempre stati molto vigili e attenti ad intercettare filoni di finanziamenti pubblici. E appena si è presentata l’opportunità l’abbiamo colta, grazie alla preziosa partnership con il Consorzio Canale Lunense che ci ha accompagnato con un bagaglio di esperienza e competenza che nessun’altra azienda locale può vantare. Il partner ideale per tutti gli interventi di potenziamento e ammodernamento di una rete irrigua, dalla progettazione alla manutenzione”.

Le ragioni di tanto interesse? “Il Comune è proprietario di questa linea irrigua - spiega il sindaco -che nasce in località San Martino, pochi metri più in basso dell’omonima chiesa, e che fu costruita ai primi del Novecento dal demanio. Una scelta che sottolinea anche l’importanza storica di dotare la piana di Luni di un apparato d’irrigazione che da San Martino arriva a ridosso del Canale Lunense. Un’area in cui storicamente c’era una rete di mulini, uno dei quali è ancora perfettamente integro, e poi si diramava in una rete molto capillare che serviva tutte le coltivazioni private, dai campi di produzione agricola agli orticelli. Adesso, con questo intervento, la rete di canalette sopravvissuta - conclude Silvestri - riacquisterà a pieno titolo la sua funzione di rete irrigua. Un’infrastruttura che riteniamo fondamentale sia per fronteggiare i prolungati periodi di siccità dovuti ai mutamenti climatici, sia perché negli ultimi decenni, per merito prima dei viticoltori, poi degli olivicoltori e di quei contadini che in maniera eroica stanno continuando a coltivare piccoli e grandi appezzamenti, il nostro territorio ha dimostrato di voler mantenere la sua vocazione agricola”.