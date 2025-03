Striscioni contro le antenne 5G, scoppia la protesta popolare dopo la presentazione del piano

Vezzano, 16 marzo 2025 – Striscioni contro il 5G a Vezzano. Dopo la concitata presentazione del piano antenne nella sala comunale, si è costituito un gruppo di abitanti che protesta contro la posa delle antenne nel capoluogo. Nove antenne, previste dal piano, cinque tutte a Vezzano capoluogo, tre in via Borrotzu nel quartiere di Sarciara e una a Buonviaggio. I volantini del gruppo sono stati distribuiti sul territorio “E’ davvero il momento di rimanere in silenzio? _ si legge nel manifestino_ i cittadini di Vezzano alto si stanno mobilitando e ora è fondamentale unirci per riflettere sugli effetti che questa decisione avrà sulle nostre vite”. Nel manifesto prodotto dai cittadini in protesta, alcune domande: “Non vi preoccupa la svalutazione delle vostre proprietà? E gli effetti sulla salute? Anche se vi dicono che non ci sono conseguenze, gli studi sull’argomento sono ancora limitati. Vezzano potrebbe trasformarsi in un vero e proprio centro per antenne. Per chi volesse contattarci il numero è 3201548736”. Ieri la prima azione del comitato, la posa di sette striscioni su tutto il territorio vezzanese, di cui alcuni sono stati prontamente rimossi perché sul suolo pubblico. La gente vuole attivarsi, intanto il Comune di Vezzano, come ha spiegato il sindaco Massimo Bertoni, dopo l’assemblea avvenuta nella sala comunale, chiarendo che i primi cittadini hanno poca voce in capitolo, incontrerà le società interessate a mettere antenne proponendo accorgimenti. Intanto delle nove antenne con le posizioni già previste nel piano, una è attualmente in posa da qualche settimana nella via della Stazione, a poca distanza dal borgo, su un terreno privato, da parte di Iliad. Anche se, ed è un punto cruciale, a venti metri c’è un traliccio dell’alta tensione che già pesa non poco sulle preoccupazioni degli abitanti.