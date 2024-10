La crisi del cambiamento climatico. Modelli matematici per capire gli impatti e le pesanti conseguenze

Sarà il cambiamento climatico il grande protagonista dell’appuntamento con Antonello Pasini, fisico e climatologo del Cnr nonché grande esperto e docente universitario di Fisica del clima. ‘La crisi climatica recente: impatti diretti e indiretti sull’Italia’ è il titolo dell’incontro organizzato dall’associazione InSarzana con il patrocinio del Comune di Sarzana che si svolgerà sabato mattina, alle 10.30, nella sala conferenze dell’ospedale vecchio di via Paci. Moderato dal biologo e membro dell’associazione Giorgio Giannoni e con l’intervento del professore di agricoltura sostenibile Massimo Caleo, il convegno avrà il merito di affrontare in tutte le sue sfaccettature e con un taglio scientifico un fenomeno estremamente attuale e che merita tutta l’attenzione del caso.

Antonello Pasini da anni si batte per mettere in luce e divulgare effetti e conseguenze del cambiamento climatico in vari modi e attualmente si sta occupando di elaborare e applicare modelli matematici nell’ambito dello studio del clima con lo scopo di individuare le cause dei cambiamenti climatici a scala globale e regionale e studiarne gli impatti a scala regionale e locale. Sviluppa in particolare modelli di intelligenza artificiale a reti neurali. Il noto ricercatore che sabato sarà presente a Sarzana è anche autore di numerosi articoli su riviste internazionali oltre che curatore di un libro specialistico (Artificial intelligence methods in the environmental sciences). ‘Effetto serra, effetto guerra’. ‘Clima, conflitti, migrazioni: l’Italia in prima linea’ - volume che tratta degli influssi dei cambiamenti climatici sui fenomeni migratori - e ‘L’equazione dei disastri: cambiamenti climatici su territori fragili’ sono solo alcuni dei libri divulgativi che Antonello Pasini ha scritto negli ultimi anni. Tra i suoi meriti anche quello di aver creato il primo blog italiano sul clima, Il Kyoto fisso – che nel 2016 si è aggiudicato il Premio nazionale di divulgazione scientifica - pubblicato prima su Il Sole 24ore e poi sulle pagine web di Le Scienze. L’evento sarà ad ingresso gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per qualsiasi informazione contattare: [email protected].

Elena Sacchelli