Il tricolore per sensibilizzare sulla risorsa acqua

Il tricolore della bandiera italiana per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gestione responsabile delle risorse idriche. Domani, al calar della notte, in Val di Magra le idrovore “Forlino” di Luni Mare e “La Turbina” di Marinella si illumineranno di verde, bianco e rosso creando riflessi sull’acqua e sulle strutture. In questo modo il Consorzio del Canale Lunense, gestore dei due impianti, partecipa a “Bagliori nella notte”, evento promosso dall’Associazione nazionale bonifiche irrigazioni.

"L’iniziativa – spiega Francesca Tonelli, presidente di Anbi Liguria e del Lunense – sottolinea il ruolo fondamentale e spesso invisibile delle opere idrauliche. Le idrovore, infatti, operano quotidianamente come silenziose sentinelle per prevenire allagamenti e garantire una gestione sostenibile dell’acqua". Illuminando le idrovore, Anni Ligura e il Consorzio intendono richiamare l’attenzione sulla necessità di ammodernare le infrastrutture idrauliche di fronte alla crescente frequenza di eventi climatici estremi, dalla siccità alle alluvioni.

L’evento anticipa la Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo, quando Anbi Italia rilancerà due richieste: finanziare il piano invasi (10 mila bacini entro il 2030, di cui 400 già pronti), recuperando risorse dal Pnrr, e accelerare lo sblocco dei primi 946 milioni di euro previsti dal Pmissi, piano da 10 miliardi mirato a potenziare l’efficienza idrica nazionale contro gli impatti della crisi climatica.