Cronaca
CronacaIl concerto conclusivo. Applausi ai baby musicisti
30 ago 2025
CRISTINA GUALA
Cronaca
Il concerto conclusivo. Applausi ai baby musicisti

Un successo il campus musicale “Vezzano in ArMOnia (giovani note)”

Un successo il campus musicale “Vezzano in ArMOnia (giovani note)”

Un successo il campus musicale “Vezzano in ArMOnia (giovani note)”

Sala gremita per ascoltare i giovanissimi musicisti che hanno incantato il pubblico. Si è svolto sabato scorso a nella Sala Polivalente ’Giulia Civitico’ di via Verdi lo spettacolo conclusivo del campus musicale ’Vezzano in ArMOnia (giovani note)’, che si è avvalso del contributo della Fondazione Carispezia, in base al bando "Pillole di cultura", a parziale copertura delle spese sostenute. Il progetto fortemente voluto per dare possibilità ai giovani di esprimersi con la musica e avere uno spazio dedicato a loro, a partire da lunedì 18 agosto, ha visto la partecipazione di una trentina di ragazzi delle medie, studenti dell’istituto comprensivo Vezzano Ligure – Santo Stefano di Magra. L’obiettivo del progetto valorizzare i giovani artisti locali attraverso la creazione di un prodotto multimediale ambientato a Vezzano Ligure, che è stato musicato dal vivo in forma di concerto dai partecipanti stessi al campus durante la serata di sabato 23. I giovani partecipanti hanno colto al volo l’occasione, dimostrando partecipazione e determinazione. L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’ottimo riscontro ottenuto dal progetto musicale e ringrazia coloro che lo hanno reso possibile.

