Il concerto conclusivo. Applausi ai baby musicisti

Sala gremita per ascoltare i giovanissimi musicisti che hanno incantato il pubblico. Si è svolto sabato scorso a nella Sala Polivalente ’Giulia Civitico’ di via Verdi lo spettacolo conclusivo del campus musicale ’Vezzano in ArMOnia (giovani note)’, che si è avvalso del contributo della Fondazione Carispezia, in base al bando "Pillole di cultura", a parziale copertura delle spese sostenute. Il progetto fortemente voluto per dare possibilità ai giovani di esprimersi con la musica e avere uno spazio dedicato a loro, a partire da lunedì 18 agosto, ha visto la partecipazione di una trentina di ragazzi delle medie, studenti dell’istituto comprensivo Vezzano Ligure – Santo Stefano di Magra. L’obiettivo del progetto valorizzare i giovani artisti locali attraverso la creazione di un prodotto multimediale ambientato a Vezzano Ligure, che è stato musicato dal vivo in forma di concerto dai partecipanti stessi al campus durante la serata di sabato 23. I giovani partecipanti hanno colto al volo l’occasione, dimostrando partecipazione e determinazione. L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’ottimo riscontro ottenuto dal progetto musicale e ringrazia coloro che lo hanno reso possibile.