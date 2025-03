Fiera delle nocciole, cambia la viabilità

Sarzana, 28 marzo 2025 – Torna la tradizionale Fiera delle nocciole, il centro di Sarzana si animerà più del solito per tre giorni: sabato 5 aprile, domenica 6 e lunedì 7. La storia racconta di una di una tradizione antichissima, tra queste anche l’abitudine di acquistare la collana di nocciole che si compra nelle bancarelle e si regala ai bambini come buon auspicio.

Tutto deriva da una lontana produzione agricola legata alle nocciole sulle colline di Sarzana che influenzò molto anche la cucina locale e che convinse i produttori ad avviare una fiera agli inizi del Novecento.

Tre giorni quindi in cui centinaia di bancarelle proporranno leccornie, giochi, abbigliamento, ma attenti alla viabilità e ai divieti. I cambiamenti alla circolazione sono sostanziali a partire dal divieto di transito e sosta dalle 6 di sabato alle 23 di lunedì 7 in piazza Martiri della Libertà (fronte Banca Carispe-Credit Agricole), piazza San Giorgio, via Gramsci, via Marconi, piazza Luni, piazza Matteotti, via Bertoloni, via Landinelli, piazza De Andrè, piazza Garibaldi, piazza Battisti, viale Alfieri (tratto da Via Cisa a Via Falcinello), via Falcinello (tratto da Via Circonvallazione a intersezione viale Alfieri), viale della Pace, via Gori, viale Dante Alighieri (tratto viale della Pace a Via Cisa). Inoltre da via Torrione S. Francesco il traffico sarà deviato su piazza Capolicchio dalle 7 alle 23,59 di sabato 5 aprile, dalle 7 alle 21,30 nelle giornate di domenica 6 e lunedì 7 aprile.

Divieto di transito anche in via IV Novembre, in Via Mazzini, per i veicoli provenienti da Porta Romana, con deviazione su Piazza Firmafede. Divieto di transito nella via Dante Alighieri nel tratto compreso fra il civico 93 e l’incrocio con viale della Pace, escluso residenti, come nel tratto di Viale Alfieri, dall’ intersezione con il «Tiro con L’Arco» a via Falcinello.