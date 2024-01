Fiera delle nocciole a Sarzana, cambia la concessione: durerà per dieci anni

Sarzana, 24 gennaio 2024 – Da sabato 6 a lunedì 8 aprile per le strade di Sarzana si respirerà aria di festa, unita al caratteristico profumo di brigidini che si mescola a quello dello zucchero filato. Queste le date individuate dall’amministrazione Ponzanelli per lo svolgimento della Fiera delle Nocciole - solitamente organizzata due domeniche prima di Pasqua - che quest’anno slitterà avanti di tre settimane per evitare la concomitanza con la Fiera di San Giuseppe e i conseguenti disagi per gli operatori del settore.

C’è però un’altra grande novità che riguarda l’autorizzazione di concessioni e posteggi per cui, in linea con il regolamento del commercio regionale, la durata diventerà decennale. A questo proposito, quindi per favorire la presentazione delle domande volte ad ottenere la concessione, il Comune ha deciso di emanare un bando pubblico, che resterà aperto sino al 21 febbraio rivolto "a ditte individuali, società di persone, società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale", interessati a prendere parte alla manifestazione. Se infatti fino al 2023 ogni anno ciascun operatore doveva presentare all’ente comunale la domanda per ottenere la concessione, "negli anni successivi al primo, per la durata delle concessioni decennali, i concessionari non dovranno presentare domanda di partecipazione alla fiera, ma saranno tenuti al pagamento del canone unico patrimoniale". Canone che dovrà essere versato con cadenza annuale almeno 10 giorni prima dello svolgimento della fiera, pena una sanzione pari al 30% dell’importo totale da pagare.

La graduatoria degli operatori che parteciperanno al bando - si legge nella delibera di giunta - verrà pubblicata all’albo pretorio dal 1° al 15 marzo, mentre le concessioni decennali saranno rilasciate al momento della scelta del posteggio e avranno validità solo unitamente alla ricevuta di pagamento del canone unico per l’anno in corso.

Nel bando già scaricabile dal sito web del Comune è presente particolare attenzione alla questione del decoro urbano. Oltre all’obbligo di lasciare l’area assegnata pulita, priva di rifiuti e di non arrecare danni alla superficie stradale, gli ambulanti, alla fine delle giornate di sabato e domenica, non potranno lasciare i rifiuti prodotti lungo il percorso della fiera, ma dovranno custodirli fino al mattino successivo per consegnarli agli addetti che passeranno direttamente tra i banchi. Per finire "il lunedì sera gli operatori dovranno avere cura di lasciare pulito e il ordine lo spazio assegnato, raccogliendo i rifiuti prodotti nei sacchi che dovranno essere ben chiusi e lasciati in ciascuna postazione".