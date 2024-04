Torna la Fiera delle Nocciole. A Sarzana cambia la viabilità: ecco tutti i divieti

Sarzana, 6 aprile 2024 – Appuntamento con la Fiera delle nocciole da domani a lunedì nel centro di Sarzana. Una tradizione sentitissima in città, per la quale quest’anno l’amministrazione comunale ha voluto introdurre un ’ammodernamento’ accolto con soddisfazione: è stato infatti disposto il divieto di esposizione e vendita di animali vivi. Un divieto che resterà in vigore per dieci anni. E’ stato riconosciuto che "la vendita occasionale e il commercio ambulante di animali risultano incompatibili con le loro esigenze etologiche". Il mondo animalista ha plaudito alla decisione. Non si vedranno quindi "uccellini ammucchiati in piccole gabbie, coniglietti, tartarughine, cavie, pesciolini e criceti spaesati, ammassati l’uno con l’altro in attesa di essere comprati come oggetti e spesso gettati via".

Come sempre, in occasione della fiera sono state disposte temporanee modifiche alla circolazione stradale, con ordinanza della comandante della polizia locale. Da domani mattina alle 6 alle 23 di lunedì 8 scatterà il divieto di transito e sosta in strade e piazze per tutti i veicoli, ovviamente fatta eccezione per quelli degli operatori autorizzati. Sono interessate dai divieti: piazza Martiri (fronte Banca Carispe), piazza San Giorgio, via Gramsci, via Marconi, piazza Luni, piazza Matteotti, via Bertoloni, via Landinelli, piazza De Andrè, piazza Garibaldi, piazza Battisti, viale Alfieri (da via Cisa a via Falcinello), via Falcinello (da via Circonvallazione all’incrocio con viale Alfieri), viale della Pace, via Gori I e II, viale Alighieri (da viale della Pace a via Cisa).

Il traffico proveniente da via Torrione San Francesco sarà deviato su piazza Capolicchio dalle 7 alle 21,30 nelle tre giornate di fiera. Nel dettaglio, è stato disposto il dvieto di transito in via IV Novembre; in via Mazzini con deviazione su piazza Firmafede; in via Alighieri tratto dal civico 93 e l’incrocio con viale della Pace escluso residenti; nel tratto di viale Alfieri da via Falcinello al Calcandola, escluso residenti della strada ai quali sarà consentito transitare in entrata e in uscita solamente dal lato lungo il Calcandola. Ancora, divieto di transito e sosta in piazza Martiri della Libertà, nel tratto adiacente all’area pedonale, eccetto i veicoli in entrata e uscita dal garage interrato della piazza. Rimozione coatta per i veicoli lasciati in sosta vietata.