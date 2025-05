Calci e pugni in piena notte tra bande di ragazzini

Sarzana, 4 maggio 2025 – Notte di botte grida in centro città. Due gruppi di giovani, tra i quali anche una ragazza, se le sono date di brutto in via Pietro Gori poco distante da piazza Martiti. Una zona particolarmente calda del centro storico cittadino, punto di incontro di ragazzi.

L’altra notte qualcosa è andato storto e dopo una lunga discussione con toni piuttosto accesi la situazione è degenerata e sono volati alcuni spintono che sembravano comunque aver messo a tacere sul nascere la contesa. Poi il fuoco si è riacceso e il gruppo è arrivato alle mani con pugni,schiaffoni e inseguimenti lungo la strada fino a piazza San Giorgio.

Le urla nel silenzio della notte hanno tirato giù dal letto gli abitanti della zona che hanno allertato l’intervento delle forze dell’ordine. Ma all’arrivo delle pattuglie dalla piazza erano già tutti scomparsi. Non è la prima volta che la parte iniziale di via Pietro Gori si trasformi in campo di battaglia per regolamento di conti. Qualche mese fa una rissa tra extracomunitari finita a colpi ei bastoni e cinghie ha portato al Daspo di 6 persone. Una situazione dunque che dopo un lungo silenzio è tornata a farsi preoccupante, soprattutto in vista della bella stagione quando le notti diventeranno molto più lunghe e vivaci.

m.m.