L’emergenza delle buche stradali a Sarzana. Al via nuovi lavori di asfaltatura

Sarzana (La Spezia), 25 marzo 2025 – Nessuna risposta diretta alle molteplici proteste registrate in cronaca sul cattivo stato di manutenzione di molte strade, in città e in periferia. Nessuna risposta neanche al segretario comunale del Pd, Lorenzo Baruzzo, che, nell’inviare un dossier fotografico sulle buche più pericolose, ha ironicamente invitato l’amministrazione comunale a lanciare una ’Call for ideas’ per ascoltare i cittadini che chiedono maggior sicurezza per pedoni e veicoli e per decidere insieme a loro una serie di interventi non più rinviabili.

L’amministrazione comunale di Sarzana ha scelto di ignorare le critiche per limitarsi ad annunciare l’avvio alcuni interventi, già previsti nel piano di manutenzione straordinaria degli asfalti per il 2024, che prevede investimenti per circa 200 mila euro totali. “Nei prossimi giorni – spiega la nota del Comune – alcuni tratti di strade molto importanti e trafficate del territorio saranno interessate dai lavori di rifacimento al manto stradale con conseguente modifica alla viabilità cittadina. Si tratta di via Brigate Partigiane Ugo Muccini e del viale XXV Aprile dove da ieri, 24 marzo, e fine a fine lavori, proprio al fine di consentire l’intervento per il ripristino dell’asfalto affidato alla ditta Cemenbit di Pietrasanta, con ordinanza della polizia locale numero 56 è stata istituita una temporanea disciplina al transito veicolare”. In particolare, fino alla conclusione della riasfaltatura, tutti i giorni dalle 8 alle ore 18, in via Muccini dal civico 94 al civico 113 e nel viale XXV Aprile dal civico 14 alla rotatoria di via Variante Aurelia è istituito il divieto di sosta e il senso unico alternato regolato da semaforo o da movieri.

In vigore invece da oggi, e anche in questo caso fino a fine lavori, la disciplina temporanea al traffico stabilita dall’ordinanza 60 per via Ronzano. Anche in questo caso si tratta di consentire il rifacimento del manto stradal: tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 18, dall’intersezione con via Pietro Gori fino all’intersezione con via Trinità, viene istituito il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata, con senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri. I veicoli lasciati in sosta verranno rimossi coattivamente.