Strade sempre più piene di buche: "Troppi pericoli, basta coi rattoppi"

Via variante Aurelia, viale Mazzini e via Garbusi. Sono solo alcune delle vie sarzanesi costellate di buche che hanno assunto ormai la forma di crateri e che dopo ogni abbondante pioggia crescono in ampiezza e profondità. Una situazione senza dubbio critica, quella del manto stradale cittadino, a cui si uniscono gli avvallamenti che insistono in alcuni dei parcheggi pertinenti al centro storico, primi fra tutti quello di porta Parma e di piazza Ricchetti.

Su questo argomento, che ogni giorno suscita malumori fra i residenti, interviene il consigliere di Sarzana Protagonista Andrea Tonelli, che due giorni fa ha protocollato un’interrogazione a risposta scritta sull’argomento. "Sul manto stradale della maggior parte delle vie cittadine – spiega il consigliere di opposizione – si sono creati, crateri, avvallamenti, buche e disconnessioni che creano un quotidiano pericolo per mezzi che e persone. A oggi non risultano essere stati messi in atto gli interventi radicali manutentivi necessari a ripristinare una condizione di sicurezza per la circolazione stradale, ma soltanto rattoppi, che oltre a non risolvere il problema, hanno durata molto limitata nel tempo".

Emblematica la situazione di via San Francesco, un’arteria importante per la città che versa in condizioni davvero precarie e che ogni giorno continua ad essere particolarmente trafficata anche perché rappresenta la principale via di accesso all’istituto Parentucelli-Arzelà. Una via di cui si sente parlare di riqualificazione del manto stradale da almeno due anni, ma che a oggi appare ancora una strada groviera. Proprio su questo punto, durante l’ultimo consiglio comunale l’assessore alle opere pubbliche Giorgio Borrini ha chiarito che Il Comune ha provveduto ad affidare la progettazione esecutiva dei lavori nel maggio 2024, e che al momento l’ente sarebbe in attesa dell’esecuzione un importante lavoro di riqualificazione delle condutture da parte di Acam Acque, società che vorrebbe aprire il cantiere entro l’estate. La richiesta del consigliere Tonelli è chiara e volta a comprendere se esistano stanziamenti a bilancio e tempistiche certe per intervenire su alcune vie che presentano criticità. Chide Tonelli: "L’amministrazione è a conoscenza dello stato di degrado di quasi tutte le strade cittadine? E gli uffici si sono attivati per mettere in sicurezza quelle strade?".

Elena Sacchelli