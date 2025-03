Buche nell’asfalto delle strade alle cave. Parte la manutenzione

Buone notizie per i camionisti che ogni giorno combattono con le buche nell’asfalto: stanno per partire i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità dei bacini marmiferi. Di questi giorni la determina del settore lavori pubblici con cui sono stati affidati i lavori alla ditta ‘La vallata asfalti’ di Sarzana. Il progetto prevede l’esecuzione di una serie di interventi lungo il tracciato della ex Marmifera, consistenti nel ripristino di alcuni tratti delle pavimentazioni stradali particolarmente sconnesse e danneggiate. Un intervento da 100mila euro che sarà eseguito solo nei fine settimana, così da consentire il transito dei camion durante l’orario di lavoro. Un totale di quattro interventi che dovranno concludersi entro un mese.