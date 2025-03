Bradia, la nuova vita dell’ex circolo. All’opera i ragazzi della Luna Blu

Una giornata di sole e dal clima primaverile ha accompagnato l’arrivo a Sarzana dei ragazzi della Luna Blu, cooperativa che si occupa di formare giovani con sindrome autistica e di inserirli nel mondo del lavoro. L’occasione è stata quella dei festeggiamenti "ufficiali" per l’ingresso dei giovani della cooperativa, nella gestione degli spazi di via del Molini, che fino ad alcuni mesi fa erano sotto la cura dell’Arci Bradia. Uno spazio polivalente che li vedrà ancora una volta protagonisti con la loro energia, professionalità e i loro immancabili gustosissimi prodotti. "Il sindaco di Sarzana – racconta Alberto Brunetti presidente della cooperativa Luna Blu – ci ha affidato la gestione di questo ex Circolo Arci all’interno del quale abbiamo un piccolo bar e una piccola cucina in cui prepareremo dei piatti particolari per un ristretto numero di persone. Quì si trova una palestra e uno spazio che può essere utilizzato per svariate attività, oltre a laboratori e ad un bellissimo parco che cercheremo di mantenere affinché tutti i bambini della zona possano entrare e divertirsi".

All’inaugurazione era presente il Sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli e l’assessore al sociale Sara Viola. "L’amministrazione comunale – sottolinea il sindaco- a seguito della restituzione da parte del precedente gestore dell’immobile ha scelto di destinarlo a scopi sociali attraverso un comodato d’uso gratuito. Si tratta di un progetto che nasce dalla volontà di destinare un bene pubblico ad un duplice scopo sociale. Da un lato mantenerlo aperto al quartiere come punto di riferimento per tutti i cittadini di Sarzana e a servizio della scuola di Bradia. Dall’altro lato, la volontà che questo sia un luogo dove ragazze e ragazzi speciali si cimentino in un’attività lavorativa. Desideravamo da tempo avere a Sarzana questa realtà straordinaria. Ne siamo davvero felici".

La struttura sarà aperta al pubblico tutti i giorni della settimana. Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 19.30, il martedì e il giovedì dalle 7.30 alle 20.30, il sabato dalle 11.30 alle 19.30 e la domenica dalle 7.30 alle 15.30. A pieno regime, ad occuparsi di diverse mansioni all’interno del centro saranno presenti 9 giovani della Luna Blu. "Un ragazzo – spiega Brunetti- si occuperà assieme ad altre persone della gestione della parte esterna. Nel bar si alterneranno quattro ragazzi, altri due si avvicenderanno in cucina e ancora due nella gestione delle attività del centro come pulizie e riordino. Alcuni ragazzi saranno assunti, altri rimarranno come borsa lavoro ma nell’ambito del grande progetto della Luna Blu - conclude Brunetti- tutti avranno comunque e sempre uno spazio".

Maria Cristina Sabatini