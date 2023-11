La mamma del bambino investito: "Strada pericolosa. Servono strisce, dissuasori e telecamere”

Vezzano Ligure (Spezia), 9 novembre 2023 – Nel 2020 rimase ucciso il suo cane, pochi giorni fa suo figlio di 12 anni è rimasto vittima di un incidente riportando la frattura del naso, per fortuna nulla di molto grave, ma si porta addosso uno spavento che tarda a passare. La pericolosità della strada di Buonviaggio, nel tratto poco antecedente l’imbocco a Bottagna, è risaputa. Una situazione quotidiana di rischio, sia per il fatidico incrocio, record per gli incidenti, nel crocevia con la via Provinciale e la strada della Ripa, dove finalmente inizieranno i lavori di una rotatoria, sia perché le molte curve lungo il transito rendono difficile la piena visibilità in tutto il tratto e non ci sono rallentatori che inibiscano la velocità.

Già nel 2017 un gruppo di abitanti della zona vicina alla curva più a gomito avevano lanciato un appello affinché fosse messa una fermata del trasporto pubblico e venisse fato rispettare il limite di 30 km orari. Invano, i mezzi continuano a sfrecciare rendendo difficile l’attraversamento e anche le manovre di uscita e entrata dalle proprietà. La donna, esausta per i continui eventi che capitano soprattutto nel punto della strada dove abita, tre anni fa la perdita del cane, di grossa taglia, investito da un’auto, pochi giorni fa l’incidente accaduto al suo ragazzino appena sceso dal pulmino, si è rivolta speranzosa al sindaco di Vezzano Massimo Bertoni con il referto del figlio a dimostrazione di quanto avvenuto solo pochi giorni prima nei pressi della sua abitazione.

Un incontro in cui il primo cittadino di Vezzano, già a conoscenza dell’incidente avvenuto, ha accolto totalmente la preoccupazione della mamma, e ha immediatamente preso contatti con gli uffici di competenza e la polizia municipale per risolvere il problema che poi è di tutti i residenti di quella zona. Intanto il sindaco Bertoni ha dato mandato di verificare lo stato del luogo dove saranno presto dipinte le strisce pedonali: "Ho interessato la polizia locale per il passaggio pedonale – ci ha confermato il sindaco di Vezzano – e un eventuale autovelox o tutor e nei prossimi giorni interpellerò la Provincia e l’Atc per la fermata del bus".