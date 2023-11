Investito da una bici: ragazzino in ospedale

Vezzano Ligure, 7 novembre 2023 – Un ragazzino di dodici anni e una donna di trentotto sono finiti in ospedale dopo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Bottaglia, sulla statale di Buonviaggio. L’episodio è avvenuto poco dopo le 14 nei pressi del distributore di benzina situato nella frazione del Comune di Vezzano, e sulla dinamica sono in corso gli approfondimenti da parte degli agenti del comando di polizia locale associata dei Comuni di Bolano e Vezzano Ligure.

Seconda una preliminare ricostruzione dei fatti, il ragazzino avrebbe tentato di attraversare la strada, finendo con l’essere investito dalla donna che, a bordo di una bicicletta, non avrebbe fatto in tempo a frenare per evitare l’urto. Entrambi sono finiti violentemente sull’asfalto; immediati i soccorsi, che hanno portato sul posto in poche decine di minuti le ambulanze della Croce rossa di Follo e della pubblica assistenza di Vezzano, oltre che l’automedica Delta1 del 118 proveniente dalla Spezia con a bordo il personale medico infermieristico.

Il medico del 118, dopo aver stabilizzato le condizioni dei due feriti, ne ha disposto il trasporto il codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, dove il giovane e la trentenne sono stati presi in consegna dal personale della shock room per essere sottoposto ai primi accertamenti diagnostici. Entrambi presentavano escoriazioni in varie parti del corpo.