“Non vogliamo il 5G”. Passeggiata di protesta del gruppo anti-antenne per le strade di Vezzano

Vezzano, 1 giugno 2025 – “No al 5G, Vezzano Comune libero dalle antenne”. Una lunga camminata è stato l’impegno di ieri mattina del gruppo che si è formato a Vezzano dopo che gli abitanti sono venuti a conoscenza dell’impianto di un pilone di 24 metri nel centro storico, e di un piano antenne che ne prevede altre. Ieri mattina con striscioni e megafono hanno percorso in corteo il quartiere di Prati e Sarciara per spiegare ai residenti quello che è previsto dal piano antenne presentato nella sala comunale vezzanese qualche mese fa e studiato dall’azienda Polab: cinque impianti nel centro storico di Vezzano, anche sul tetto del palazzo comunale, tre in via Borrotzu a Sarciara nel mezzo dei palazzi, uno a Buonviaggio dove la storica Batteria e altri tre siti che saranno scelti in alternativa dalle compagnie tra cui ci potrebbe essere via Lozzana, sempre a Vezzano capolugo.

Proprio nel capoluogo, dove in via Stazione, a pochi metri dal cimitero e dalla chiesetta dedicata a San Siro è stato ultimato il lavoro intrapreso da Iliad su un terreno privato, Da alcuni giorni infatti sono state agganciate le antenne che svettano da Vezzano alto sul centro storico, dall’alto del pennone della compagnia Iliad dell’altezza di 24 metri. Il gruppo che ieri ha manifestato, ha detto, sperava che il sindaco Massimo Bertoni e la giunta comunale scendessero in piazza al loro fianco, ma nessuno del Comune di Vezzano ha preso parte alla manifestazione.

Il gruppo con i suoi portavoce tra cui Tiziano Pucci, ha informato che proseguirà con le sue azioni di rifiuto alla posa di altri pali per la telefonia e anche nel perseguire gli obiettivi che hanno fissato nel documento “Vezzano Comune a lenta comunicazione“. Inoltre chiedono al sindaco Bertoni di organizzare un incontro pubblico con medici e ricercatori di studi scientifici sul tema delle onde millimetriche come le recepiscano gli esseri viventi e informare i cittadini. Punto importante anche verificare quanti portatori di pacemaker ci siano sul territorio e quali siano gli effetti delle onde trasmesse su di loro. Durante la camminata a Sarciara qualche abitante ha manifestato la propria preoccupazione per la propria salute.

Cristina Guala