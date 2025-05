Alleanza per il fiume. Studenti all’opera: "Basta rifiuti plastici nei corsi d’acqua"

Prosegue ‘Alleanza per il fiume’ il progetto promosso dal Consorzio Canale Lunense in collaborazione con l’Autorità di Bacino dell’Appennino settentrionale e ispirato alla legge ‘Salvamare’ volto a liberare dalla plastica i corsi d’acqua prima che i rifiuti possano raggiungere il mare. Dopo gli alunni della primaria a tempo pieno Ilaria Alpi di Sarzana e della media Piaget della Spezia, nei giorni scorsi sono stati i ragazzi della 2B della media Fontana a prendere parte attiva al progetto.

Gli alunni armati di guanti, pinze e sacchetti, dopo aver partecipato a una lezione teorica sulla storia del Consorzio e sulle attività di irrigazione e bonifica, con un focus specifico sulle criticità ambientali legate all’abbandono della plastica nei torrenti, hanno infatti visitato la centrale idroelettrica del Canale Lunense, situata nel complesso in via Paci a Sarzana, per poi prendere parte a una raccolta attiva dei rifiuti lungo le sponde del canale e sul greto del torrente Calcandola.

Accompagnati dai docenti Simona Incao, Ebe Sacchi e Arianna Biasotti i ragazzi della scuola media spezzina si sono impegnati con entusiasmo nella raccolta di materiali plastici abbandonati, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente fluviale. A guidare la classe in questa esperienza sono stati Francesca Tonelli, presidente del Consorzio Canale Lunense, e il direttore Corrado Cozzani, affiancati per l’Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale da Catia Ridolfi e Marina Monticelli.

"Abbiamo riflettuto – osserva il presidente Francesca Tonelli - sull’abbandono dei rifiuti e sulle sue conseguenze per l’ambiente e la salute. I ragazzi hanno partecipato attivamente alla raccolta e mostrato grande attenzione e sensibilità". Soddisfazione anche da parte del direttore Cozzani, che aggiunge "Abbiamo voluto trasmettere ai ragazzi l’importanza di intercettare l’inquinamento da plastiche già nei torrenti, per poter agire in modo efficace e positivo prima che raggiunga il mare".