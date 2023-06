A Vezzano Ligure nasce il circolo comunale di Fratelli d'Italia

Si è costituito anche a Vezzano il circolo comunale di Fratelli d’Italia di cui savrà portavoce Alessandro Salvatore. Che spiega: "Accetto con orgoglio e gratitudine la possibilità di contribuire alla crescita di Fratelli d’Italia, una realtà già radicata a Vezzano che, in previsione del prossimo impegno elettorale, contribuiremo a rendere più forte". Entusiasmo anche nelle parole di Davide Parodi, coordinatore provinciale spezzino: "Il nostro radicamento in tutta la provincia non è frutto del caso ma di un lavoro intenso che assieme al coordinamento sto portando avanti da tempo e lo sforzo profuso sta portando i suoi frutti. Alessandro da tempo lavora proficuamente nel coordinamento, gode della massima stima e non ho dubbi sul buon lavoro che riuscirà a fare". Congratulazioni anche da parte dell’onorevole Maria Grazia Frijia.