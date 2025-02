“Rivoluzione in ginecologia”, eseguito intervento innovativo all’ospedale di Perugia

Perugia, 3 febbraio 2025 – Un altro traguardo in ambito sanitario. All’ospedale di Perugia è stato eseguito un intervento innovativo. Ovvero, un trapianto di cellule staminali autologhe per il trattamento del lichen sclerosus vulvare, una malattia dermatologica autoimmune, cronica e debilitante che colpisce la zona genitale femminile. L'intervento è stato realizzato dall'équipe della clinica ostetrica e ginecologica, sotto la direzione del professor Sandro Gerli, con la collaborazione delle dottoresse Gabriela Baiocchi, Maria Cristina Spataru e Laura Marchesini, medico anestesista della struttura di Anestesia e Rianimazione, diretta dal prof. Edoardo De Robertis.

Come avviene l’intervento

"Le pazienti coinvolte avevano provato tutte le terapie convenzionali - spiega il prof. Sandro Gerli in una nota dell'azienda ospedaliera - tra cui il trattamento cortisonico, ma senza successo. La soluzione che abbiamo proposto rappresenta una vera e propria rivoluzione nel trattamento della malattia. Si tratta esattamente del trapianto di cellule staminali autologhe prelevate dal grasso addominale, poi processate e reimpiantate nell'area vulvare. Questo trattamento, che si inserisce nel campo della medicina rigenerativa, ha lo scopo di rinnovare il tessuto vulvare danneggiato, creando una nuova e sana barriera contro la malattia. L'intervento si è svolto in tre fasi: l'espianto del grasso, il processo di filtraggio per isolare le cellule staminali e i fattori di crescita, e il reimpianto del materiale rigenerativo nell'area vulvare. Entro 60-90 giorni, le cellule staminali trapiantate sostituiranno il tessuto malato con un nuovo tessuto sano, ripristinando la funzionalità e il benessere delle pazienti. Nonostante la delicatezza della procedura, - conclude - l'intervento è durato circa un'ora per ciascuna paziente e si è concluso senza alcuna complicazione. Le pazienti sono state dimesse il giorno seguente". Questo intervento segna un passo significativo per la medicina rigenerativa in ginecologia, sottolinea l'azienda ospedaliera.

Lichen Sclerosus Vulvare: cos’è e sintomi

Il lichen scleroso-vulvare è una malattia cronica della pelle che colpisce nella maggior parte dei casi la regione della vulva. È caratterizzata dalle modifiche del tessuto che compone cute e sottocute e può insorgere a qualsiasi età: le donne più colpite sono quelle che si trovano intorno al periodo della menopausa, anche se si registra un’incidenza importante pure fra ragazze e bambine.

Il lichen provoca generalmente prurito e bruciore nella zona colpita. Un altro sintomo spesso associato alla malattia è il dolore durante e dopo i rapporti sessuali. Oltre che con lesioni dovute al continuo grattarsi, il lichen si può manifestare talvolta con macchine biancastre.