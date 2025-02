Carenza di farmaci in Toscana, quali medicine non si trovano e perché

Firenze, 4 febbraio 2025 – Anche in Toscana, come nel resto d’Italia, esistono difficoltà a reperire determinati medicinali. Difficoltà che, come spiega anche Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, sono legate a diverse cause, quali problemi di produzione, domanda troppo alta o cessazioni della commercializzazione

Secondo Andrea Giacomelli, presidente di Federfarma Toscana, la situazione è complessa e riguarda tutto il territorio nazionale: “Le carenze di farmaci dipendono da diversi fattori, tra cui difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime, aumenti dei costi di produzione e il successo di nuove molecole che hanno cambiato il mercato. Dopo il Covid il fenomeno si è amplificato, anche se non esiste un nesso diretto con la pandemia”.

Subito dopo la fine della pandemia, la carenza di alcuni farmaci è stata causata dalla difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime e perfino di confezionamento e dagli aumenti dei costi di produzione dovuti all’aumento esponenziale del prezzo dell’energia. Tuttavia, non tutte le indisponibilità rappresentano un problema per i pazienti: in molti casi è possibile sostituire il farmaco con un medicinale equivalente o con un’alternativa terapeutica prescritta dal medico.

Quando non esistono alternative valide, le aziende sanitarie possono richiedere l’importazione del medicinale dall’estero. Inoltre, l’Aifa può intervenire bloccando temporaneamente l’esportazione di determinati farmaci per evitare situazioni di emergenza.

Per i cittadini che non trovano un farmaco in farmacia, la Regione Toscana prevede la possibilità di segnalare il problema alle autorità competenti, che verificano la disponibilità presso altri grossisti o autorizzano l’acquisto diretto dalla casa farmaceutica. In caso di mancata comunicazione della carenza da parte delle aziende produttrici, Aifa può applicare sanzioni ai titolari delle autorizzazioni alla commercializzazione.

I farmaci carenti sul mercato

Sul sito di Aifa è disponibile l’elenco, periodicamente aggiornato, dei farmaci carenti. Sono in totale 493 quelli per cui è stata autorizzata l’importazione di un farmaco analogo utilizzato all’estero. Tra i più noti: