"Dona medicinali per i bisognosi: gesto nobile"

PERUGIA - Anche l’Umbria è coinvolta nella 25ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, in programma da oggi a lunedì 10. in circa 100 farmacie. I farmaci raccolti sosterranno 52 realtà benefiche del territorio che hanno espresso un fabbisogno di 21.468 confezioni di farmaci. Durante l’edizione del 2024, sono state reperite 7.874 confezioni (pari a un valore di 66.769 euro) in 94 farmacie, che hanno aiutato 4.033 ospiti di 49 enti. In tutta Italia i farmaci raccolti (nel 2024, 588.013 confezioni, pari a un valore di 5.182.368 euro) saranno consegnati a più di 2.000 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 436.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco.

Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

"Le farmacie - dichiara Marco Cossolo, presidente di Federfarma Nazionale - aderiscono con convinzione alle Giornate di Raccolta del Farmaco, confermando così ai cittadini la propria vicinanza e l’impegno costante al miglioramento della vita collettiva. Ogni giorno infatti in farmacia veniamo a contatto con le tristi realtà di persone costrette a fare rinunce che concorrono a peggiorare il proprio stato di salute o quello dei familiari".