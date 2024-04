Zenith, la beffa è servita. Festeggia il Montecatini

Valdinievole Montecatini

1

Zenith Prato

0

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Fanti, Lucchesi, Pratesi, Fedi, Torracchi, Rosati, Volpi, Ba, Bibaj, Bacci. A disp.: Bejzaku, Del Carlo, Natali, Giulianelli, Gamberucci, Lici, Alessiani, Coselli, Liberto. All.: Tocchini.

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Mariani, Saccenti, Castiello, Cela, Chiaramonti, Mari, Rosi, Lunghi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Buscema, Luka, Bagni, Braccesi, Falteri, Casini, Gonfiantini, Moretti. All.: Settesoldi.

Arbitro: Giovanili di Arezzo.

Reti: 95’ Volpi.

Brutta battuta d’arresto per la Zenith Prato, che un po’ a sorpresa viene sconfitta di misura in casa del Montecatini Terme. Il secondo ko consecutivo fa scivolare gli uomini di Settesoldi al quarto posto nella classifica del girone A di Eccellenza, dietro la capolista Tuttocuoio, Cuoiopelli e Camaiore. Partita avara di emozioni nel primo tempo. Al 7’ ci prova Chiaramonti con una punizione dal limite respinta dal portiere di casa. Al 9’ è ancora Chiaramonti a scheggiare la traversa con una gran conclusione. In pratica la prima frazione di gioco è tutta qui. Si va al riposo sullo 0-0. La ripresa è invece più divertente. Al 48’ pericoloso il Montecatini: tiro di Ba, respinta di Brunelli e salvataggio sulla linea di Cela sul tap-in di Volpi. Al 58’ ci prova anche Bibaj per i padroni di casa, ma Brunelli è attento. AL 69’ pericolosa la Zenith Prato: destro di Rosi ad incrociare, respinta di Gega, raccoglie Chiaramonti che calcia sul fondo. Due minuti dopo feroci proteste dei pratesi per un presunto atterramento di Ciravegna in area, non ravvisato dal direttore di gara. Al 90’ è ancora Ciravegna che impegna Gega e lo costringe ad un intervento miracoloso per mantenere inviolata la sua porta. In extremis, poi, arriva il gol-beffa per i bluamaranto: cross di Bacci per Ba, colpo di testa smanacciato da Brunelli sulla traversa e per Volpi è un gioco da ragazzi raccogliere e insaccare il gol vittoria a porta sguarnita.

L.M.