Volley Prato, altra conferma: rinnova anche Alpini

Prato, 20 agosto 2025 - Lorenzo Alpini sarà un giocatore del Volley Prato anche per la stagione che prenderà il via a breve. Lo ha comunicato nelle scorse ore la società pratese, ufficializzando la riconferma del pallavolista classe 2001. “Giocatore fondamentale per ruolo e per carisma – le parole con cui il club ha salutato il rinnovo dell'atleta ventiquattrenne - da lui passano tutte le azioni della squadra e la sua presenza è fondamentale nel giovane spogliatoio pratese”. Quella di Alpini è la seconda conferma resa nota dal club in ordine cronologico: un paio di giorni fa era stata ufficializzata la permanenza del capitano, Mattia Civinini. Il Volley Prato si preparerà quindi al prossimo campionato di Serie C 2025/26: il torneo prenderà il via il prossimo 5 ottobre e vedrà gli uomini di coach Novelli affrontare Colle Volley, Folgore San Miniato, Invicta Volley Grosseto, Gs Vvf Tomei Livorno, Torretta Volley Livorno, Turris Pisa, Pallavolo Cascina, Migliarino Volley. Firenze Volley, Cortona Volley, Volley Fucecchio, Firenze Ovest e Pol. Remo Masi. Una stagione nel segno del rinnovamento della rosa, ma la squadra punta comunque “a lottare per vincere e primeggiare in categoria”.

G.F.