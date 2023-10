Vittoria e applausi Il Prato viaggia forte

PROGRESSO

0

PRATO

3

Progresso (4-3-2-1): Bizzini; Ferraresi, Cocchi M. (32’s.t. Mele sv), Biguzzi (19’ s.t. Barbieri), Baccolini; Cocchi S. (32’s.t.. Corzani), Sakay (19’s.t. Hasanaj), Rossi; Selleri, Matta (19’ s.t. Ghebreselassie); Di Piedi. A disposizione: Cheli, Cantelli, Georgev, Grandini. Allenatore: Vulllo

Prato (4-3-3): Balducci; Stickler, De Pace (9’ s.t. Angeli), Monticone, Casucci; Cela, Gemignani, Trovade (32’s.t. Piccoli); Mobilio (35’s.t. Marangon), Tedesco (40’ s.t. Gori), Olivierio (35’ s.t. Limberti). A disposizione: Fogli, Vitale, Lambiase, D’Agostino. Allenatore: Novelli

Arbitro: Dasso di Genova

Marcatori: 16’ p.t. Cela, 36’ Mobilio, 47’ s.t. Cela.

Note: espulso al 28’s.t. Rossi su segnalazione dell’assistente. Ammoniti: Sakay, Balducci, Selleri, Mele. Angoli: 7-3. Recupero: 0’p.t.; 6’ s.t.

Questo è un Prato che può far sognare, visto che la squadra ha dimostrato anche in questo caso di essere solida e di qualità sotto tutti i punti di vista. Le frequenti accelerazioni hanno fatto male al Progresso, che di fatto non si è rivelata un’avversaria insormontabile, cedendo nettamente già nel primo tempo. Per la formazione toscana si tratta quindi della seconda vittoria consecutiva, con un chiaro segnale di crescita ed un messaggio al campionato stesso, pur se il raggruppamento si sta rivelando quanto mai insidioso.

Il Prato ha iniziato ad attaccare sin dalle prime fasi ed ha trovato il gol in una delle azioni più incisive, con il capitano Isuf Cela, che è andato ad infilare la porta degli emiliani con un rasoterra dal limite dell’area sul quale davvero nulla ha potuto il portiere Bizzini. Pur con il vantaggio il Prato ha continuato ad attaccare, tenendo alto il ritmo del gioco e non consentendo agli avversari di restare in partita. Inevitabilmente è quindi arrivato anche il raddoppio, messo a segno da Addiego Mobilio, che si è fatto trovare pronto nel raccogliere un lancio di Gemignani per girare a rete. Il Progresso non che si sia arreso, anzi, ci ha pure provato con un paio di incursioni affidare alla fantasia e alla vitalità di Di Piedi, schierato come unico terminale offensivo, e Selleri, ma in entrambi i casi le azioni sono sfumare con conclusioni terminate direttamente sul fondo.

Nella ripresa ancora il Progresso ha cercato attraverso le sostituzioni di cambiare gli equilibri in campo, ma la svolta c’è stata quanto l’assistente vicino alla panchina ha richiamato l’attenzione dell’arbitro per espellere Rossi, reo di un fallo lontano dall’azione. Se sino a quel punto il Prato aveva avuto anche qualche apprensione, concedendo spazio alla manovra avversaria, pur senza correre troppi rischi, da quel momento in poi la squadra di Novelli ha potuto giocare con maggior tranquillità, puntando ad arrivare in porto con il successo. A chiudere quindi il match e regalando al Prato un roboante 3-0 è stato ancora Cela, che è andato a segnare sfruttando un assist di Gori. A fine gara la squadra toscana ha ricevuto i meritati applausi dai propri tifosi al seguito.