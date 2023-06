Under 15, Benesperi beffato La sua Juve sconfitta dall’Inter

Si è fermato alla semifinale scudetto il sogno di Roberto Benesperi di poter centrare il titolo della categoria Under 15 professionisti con la Juventus. Il tecnico pratese, che a lungo ha militato nella nostra provincia fra le giovanili del Mezzana Calcio e del Prato, e a seguire all’Empoli, ha sfiorato l’impresa con i baby bianconeri. Lo stop nella rincorsa al titolo è arrivato solo in semifinale al cospetto dell’Inter. La Juventus, infatti, dopo aver pareggiato per 2-2 all’andata fra le mura amiche, è poi caduta al ritorno al Konami Center di Milano. Qui i bianconeri di Benesperi sono crollati col punteggio di 4-0, concedendo il pass all’Inter e dicendo addio alle speranze scudetto. Un ko che comunque non cancella quanto di buono fatto dai bianconeri durante la stagione, ma che per Benesperi fa svanire una finale che avrebbe avuto un sapore speciale, visto che di fronte si sarebbe trovato proprio gli ex colleghi dell’Empoli.