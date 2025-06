Torna la 46ª edizione della classica podistica in Val di Bisenzio, quest’anno in notturna

Vernio, 17 giugno 2025 – Una tradizione che attraversa quasi mezzo secolo si rinnova nel suggestivo scenario della Val di Bisenzio, con una veste tutta nuova: la 46ª edizione della gara podistica si correrà quest’anno in notturna, in occasione delle festività dell'Estate Sanpotina. L’appuntamento è per venerdì 20 giugno, con ritrovo alle 19 presso la piazza della Pieve di San Ippolito di Vernio, dove è fissata anche la partenza alle 20.

La gara, competitiva sulla distanza di 10 km, prevede anche un percorso ridotto per i camminatori, per coinvolgere davvero tutti. L’evento è organizzato dalla società podistica Cesare Battisti, con il patrocinio del Comune di Vernio e la collaborazione della Misericordia locale e della Parrocchia di San Ippolito a Cassiano. A fare da cornice alla serata, la Piazza della Pieve, curata dal circolo ARCI "I Partigiani", che sarà animata da un allestimento speciale: apericena per tutti con ciambellini e birra, per vivere un momento di sport, socialità e memoria. La manifestazione sarà anche occasione per ricordare, attraverso il Memorial, alcune figure indimenticate della corsa locale: Stefano Cangioli, Riccardo Rovinati, Fabrizio Cangioli, Vittorio Arrighetti e il giovanissimo Thomas Langianni, scomparso prematuramente a causa di una malattia cardiaca proprio il giorno prima di Natale, mentre assisteva a una gara podistica. L’evento sarà documentato dal servizio fotografico a cura della ETS Regalami un Sorriso, per lasciare un ricordo vivo e luminoso di una serata all’insegna dello sport e della solidarietà. Per info e iscrizioni: [email protected]