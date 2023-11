Tomberli eroe del Viaccia. E’ un gol che vale doppio

Viaccia

1

Casalguidi

0

VIACCIA: Biancalani, Maiolino, Piampiani, Martin, Carlesi, Ferroni, Michelozzi, Wahabi, Tomberli, Servillo, Rozzi. A disp. Oliva, Torcasso, Papa, Martinelli, Sforzi, Medini, Ridolfi, Batacchi, Ciaschi. All. Ambrosio.

CASALGUIDI: Fiaschi, Taddei, Cappellini, Ghimenti, Campionini, Venturi, Maarouf, Martini, Mallardo, Paccagnini, Dani. A disp. Giovannetti, Tesi, Gaggioli, Querci, Sellaroli, Robusto, Spadi, Macchia, Magazzini. All. Benesperi.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Rete: 80’ Tomberli.

Vittoria fondamentale per il Viaccia, che grazie ad un guizzo nel finale di Tomberli riesce a piegare la resistenza di un agguerrito Casalguidi e torna a sorridere nel girone A di Promozione, salendo a quota 17 punti e allontanandosi dalla zona play out. Partita molto equilibrata e con occasioni da entrambe le parti. Primo tempo di marca ospite, con Biancalani protagonista di un super intervento per negare la gioia del possibile vantaggio a Dani disinnescando il suo pallonetto da distanza ravvicinata. Un paio di opportunità anche per i padroni di casa, che però non trovano il pertugio giusto. Si va quindi al riposo col risultato inchiodato sullo 0-0. Nella ripresa il Viaccia scende in campo con un piglio diverso e fa maggiormente la partita. Per sbloccare il risultato, però, bisogna aspettare il tap-in di Tomberli (foto), che all’80’, appostato sul secondo palo, mette in rete un bel cross dalla sinistra e regala tre punti d’oro ai suoi per il prosieguo della stagione. Migliore in campo per i pratesi proprio Tomberli, autore del gol vittoria e di una grande prestazione, anche di sacrificio, per i tanti duelli vinti contro i difensori del Casalguidi.

L.M.