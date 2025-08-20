Tiro con l'arco, titolo italiano e record per la Compagnia Borgo al Cornio

Prato, 20 agosto 2025 - Medaglie e piazzamenti di vertice, in una serie di competizioni giovanili di carattere nazionale ed internazionale. Momento più che positivo per la Compagnia Arcieri Borgo al Cornio Prato, stando perlomeno ai riscontri fatti registrare dai tesserati della società nell'ultimo mese (o poco più). Un primo “squillo” sotto il profilo agonistico era arrivato poche settimane fa, quando Leonardo Bardasi si era laureato campione italiano nella propria categoria ai Campionati Italiani Targa svoltisi a Rovereto. Pochi giorni fa, lo stesso arciere pratese ha ben figurato anche nell’”arco compound under 18” alla “Youth Cup” di Catez, ottenendo il primo punteggio fra gli agonisti italiani in gara in Slovenia (misurandosi con i migliori giovani del continente). E a chiudere il tutto, lo scorso sabato, il compagno di squadra Edoardo Nunziati ha fatto registrare a Montalcino il record italiano su doppia targa.

G.F.