Terza categoria. Valbisenzio-La Briglia vale la finale di Coppa

La terza categoria torna in campo nelle semifinali della Coppa Faggi: in palio, domani, c’è il passaggio del turno e l’approdo alla finalissima della competizione. Il match di cartello è indubbiamente il derby vaianese, fissato per le 21: Valbisenzio Academy e La Briglia Vaiano si sfideranno nuovamente, a distanza di qualche giorno dallo scontro diretto andato in scena in campionato. A prevalere, in quel caso, sono stati gli uomini di coach Antonio Imbriano, alla luce del 2-0 finale. E partono dunque con i favori del pronostico, anche se i rivali saranno certamente decisi a riscattarsi e a tentare di rimettere in bacheca quel trofeo conquistato per l’ultima volta nel 2019. Occhio anche alla matricola Grignano, che ha il medesimo sogno: i ragazzi del tecnico Nesi e del sindaco di Agliana Luca Benesperi, al ritorno in terza dopo anni d’assenza, se la vedranno al Cambi con un San Giusto che sta indubbiamente attraversando un ottimo periodo di forma, dati alla mano. Ma trattandosi di una sfida secca, tutto può in teoria succedere: a vincere sarà la società più "affamata", più che quella più forte. E la corsa verso l’ultimo atto fissato per il prossimo febbraio è ufficialmente partita.