Tushe in campo per il sogno promozione. E dal vivaio ottime notizie: scudetti regionali

Il campionato di serie A2 femminile di pallamano entra nella sua fase decisiva. Dopo una lunga sosta, la Tushe Prato scenderà oggi in campo per disputare la semifinale dei playoff del girone C. Una conclusione non felice della regular season costringe la squadra allenata da Valentina Megli ad affrontare subito la grande favorita per la promozione, la Publiesse Chiaravalle. Il mini playoff fra le prime quattro classificate del girone C si disputa al centro tecnico federale di Chieti. Le pratesi giocheranno alle 17: chi vince si qualifica per la finalissima che andrà in scena domani alle ore 14 contro la vincente dell’altro confronto di semifinale fra Trapani e Conversano, ma già il successo ottenuto contro Publiesse Chiaravalle determinerebbe la qualificazione della Tushe Prato per la Final six che verrà giocata con le prime due classificate degli altri due raggruppamenti A e B, dalla quale usciranno le due promosse nella massima serie.

Intanto ottime notizie dal vivavio: Tushe pallamano è campione regionale in tutte le categorie giovanili Under 18, Under 16, e Under 14.

Massimiliano Martini