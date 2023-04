Tempesti è terzo con l’Ortigia Missione scudetto per il portiere

Nelle scorse settimane ha sfiorato la vittoria dell’ennesima Coppa Italia. Ma avrà comunque la possibilità di giocarsi (e di vincere) lo Scudetto, come ai bei tempi. Stefano Tempesti è ancora sulla breccia, a dispetto delle primavere che saranno 44 il prossimo giugno. Il contributo del portiere pratese è tangibile, nell’annata positiva che l’Ortigia sta fin qui disputando: il sodalizio siciliano si è assicurato in anticipo il terzo posto nella classifica del campionato di Serie A1 e si è quindi qualificato per i playoff. Emblematico come il verdetto sia arrivato al termine del match (vinto) contro la Rari Nantes Savona nel quale milita un altro atleta di Prato, ovvero quel Lorenzo Bruni ormai diventato una colonna della Nazionale. Esattamente come Tempesti fino a non molto tempo fa, volendo trovare qualche similitudine fra i due. Il "portierone" classe 1979 si è già laureato campione d’Italia per quattordici volte, nella sua lunghissima carriera. E vuole riuscirci anche con l’Ortigia: dopodomani se la vedrà contro Brescia, per poi chiudere la "regular season" con Posillipo ed iniziare a pensare agli spareggi-tricolore.

Giovanni Fiorentino