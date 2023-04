"Sibe, con Castelfiorentino serve la partita perfetta"

Sfida dal tasso di difficoltà elevatissimo per la Sibe Gruppo AF in serie C Gold. Stasera (palla a due alle 18) i Dragons saranno impegnati in casa della corazzata Abc Castelfiorentino. Guardando la classifica, con i pratesi a quota 38 punti e i padroni di casa a quota 36, quella odierna è a tutti gli effetti una partita che metterà in palio il secondo posto in graduatoria, attualmente occupato proprio dalla Sibe, che quindi cercherà di tornare al successo. "Non deve ingannarci il fatto che Castelfiorentino abbia vinto meno ultimamente – avvisa il viceallenatore Sibe, Marco Gabbiani –. Hanno un tasso tecnico che non si trova in altre realtà. Rispetto all’andata, inoltre, hanno inserito un pezzo da novanta come Cantagalli ed è tornato anche il loro storico capitano, Delli Carri". Le certezze in casa Dragons sono due: "Il pubblico pratese non mancherà di sostenerci e il nostro approccio alla gara dovrà essere lo stesso di sempre – commenta ancora Gabbiani –. Abbiamo consapevolezza dei nostri mezzi e della nostra qualità". Dello stesso avviso il vicecapitano Alberto Smecca: "Sarà una battaglia, non una partita, entrambi ci giochiamo un posto tra le prime 4 – aggiunge -. Quando a settembre ci allacciamo le scarpe per iniziare la nuova annata e iniziamo la preparazione, lo facciamo con l’obiettivo di arrivare a giocare partite come queste. Non serve nessuna motivazione aggiuntiva: andremo a Castello e daremo tutto ciò che abbiamo per cercare di ottenere questi due punti importantissimi".

L .M.