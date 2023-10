Serie C, Manuel Pucciarelli fa ancora la differenza

Montemurlo (Prato), 6 ottobre 2023 – L'esperienza in Serie A può ormai considerarsi chiusa, dopo 16 reti in 136 presenze fra Empoli e Chievo. Ma Manuel Pucciarelli, quando gli infortuni gli danno tregua, può ancora fare la differenza in Serie C. E lo ha dimostrato proprio nei giorni scorsi, rivelandosi il migliore in campo nel match che la sua Vis Pesaro ha pareggiato con la Fermana.

Un incontro valido per la sesta giornata della Serie C 2023/24, al termine del quale l'attaccante di Montemurlo è stato nominato “man of the match”: un gol, un palo e una prestazione superba che ha contribuito a delineare il 2-2 finale. “Puccia” è sbarcato nelle Marche lo scorso anno, dopo l'esperienza in A-League (la massima divisione calcistica australiana) con il Melbourne City. Pur essendo arrivato a stagione in corso, era comunque riuscito a mettere insieme 22 gettoni di presenza, impreziositi da 2 reti che hanno contribuito alla salvezza in C dei pesaresi. Quest'anno, supportato da una condizione atletica più solida, ha avuto modo di iniziare da subito la preparazione pre-campionato, come non gli capitava da anni per svariati motivi.

E i risultati, sin qui, gli stanno dando ragione: non ci ha messo molto a conquistare un posto nell'undici titolare, mettendo insieme un gol e due assist in 6 partite. A 32 anni, insomma, Pucciarelli può continuare a dire la sua: le speranze di salvezza della Vis Pesaro passeranno anche dai suoi piedi. “Quest'anno sono riuscito finalmente a prendere parte al ritiro – ha commentato il diretto interessato, dopo l'ultimo match di campionato – penso di essermi allenato bene e di avere la possibilità di crescere ulteriormente in termini di condizione. Mi sono messo in testa di esserci in tutte le partite. Poi, sarà l'allenatore a decidere”.