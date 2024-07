Serie C, il pratese Gianmarco Vannucchi lascia il Taranto

Prato, 4 luglio 2024 - Solo pochi mesi fa, il Taranto aveva annunciato il prolungamento del contratto del suo capitano sino al 2026. Ma quel contratto non è a quanto pare mai stato depositato, dando origine ad un "giallo" che non ha ancora trovato un'interpretazione definitiva. E la certezza, a prescindere da come siano andate le cose, è che Gianmarco Vannucchi è pronto ad iniziare una nuova avventura altrove. E' stato lo stesso portiere di Prato ad annunciare il suo addio, in una lettera aperta ai tifosi tarantini pubblicata sulla propria pagina Instagram. “Cara Taranto, sono giorni che penso a cosa scrivere per poterti ringraziare, ma ogni volta non mi sembra mai abbastanza. Sei stata la mia casa per due anni e da subito mi sono sentito accolto come un figlio da questo popolo fantastico, il vostro calore è stato indescrivibile – ha scritto - sono arrivato in un momento per me professionalmente difficile e mi avete aiutato a ritrovarmi, per questo ve ne sarò per sempre grato. Ho vissuto emozioni indescrivibili vestendo questa maglia, sono diventato padre vestendo questi colori che porterò per sempre nel cuore. E' stato un onore essere il vostro capitano. Ho un unico rimpianto, non aver riportato il Taranto e la sua gente dove meritano. Ringrazio mister Capuano e tutto il suo staff per queste stagioni insieme. Sarò sempre un tifoso del Taranto”. Quando nel 2022 approdò allo Iacovone, l'estremo difensore classe 1995 era in cerca di rilancio dopo le esperienze con più ombre che luci a Salerno (dove aveva comunque debuttato in Serie B) e Padova. I dirigenti pugliesi lo ingaggiarono pensando che un giocatore del quale si diceva un gran bene sino a qualche tempo prima non potesse essere diventato improvvisamente un bidone. Una scommessa vinta, considerando che dopo un'annata necessaria per togliersi di dosso la ruggine l'ex-Coiano Santa Lucia è tornato ad essere uno degli estremi difensori più affidabili della Serie C. E proprio per questo potrebbe tornare in B: adesso che è praticamente libero di accasarsi altrove, su di lui ci sarebbe a quanto sembra la Carrarese. Sarà lui stesso a dover decidere il proprio futuro, nei prossimi giorni.

G.F.