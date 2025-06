Scarpinata nel Verde di Figline, foto e classifica della corsa

Prato, 22 giugno 2025 – Un traguardo carico di significato quello della 46esima Scarpinata nel Verde di Figline: l’arrivo è posto proprio sotto le travi dove, durante l’ultima guerra, fu perpetrato uno dei crimini più atroci della nostra storia. Un luogo che, oggi più che mai, in un mondo assetato di pace, invita alla riflessione. Correre qui non è solo sport: è memoria, è monito, è impegno a fare in modo che simili tragedie non si ripetano mai più. E il traguardo della 46esima edizione testimonia l’importanza di questo appuntamento ormai tradizionale.

La manifestazione, organizzata dalla Asd 29 Martiri di Figline con il supporto della Uisp di Prato e il patrocinio del Comune e della Provincia di Prato, ha proposto un percorso competitivo di 13 km e un tragitto ridotto di 7 km per camminatori e famiglie. Un’occasione aperta a tutti, per riscoprire il piacere del movimento immersi nel verde. La corsa si è snodata tra paesaggi incantevoli, toccando il borgo di Figline, attraversando il suggestivo Centro di Scienze Naturali di Galceti, e salendo lungo le colline con tratti impegnativi fino a raggiungere “La Paleosa”.

Da qui, lo sguardo abbraccia un orizzonte che va da Pistoia a Scandicci, prima di affrontare una discesa tecnica su una sassosa mulattiera. Durante il percorso erano presenti due ristori, oltre al grande ristoro finale all’arrivo, che ha accolto con calore tutti i partecipanti. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.

