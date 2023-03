Santini è argento al "Prix veterani"

Una medaglia di livello nazionale ed un buon piazzamento, che consente al club di guardare con fiducia alle prossime sfide. Questi gli ultimi riscontri agonistici ottenuti dagli atleti del Judo Club Prato, partendo dal "Gran Prix Veterani – Lombardia 2023". Si trattava della prima prova nazionale del "circuito master" di judo, svoltasi a Codogno. Sul tatami sono quindi saliti agonisti esperti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza delle varie società. E i judoka pratesi non hanno affatto demeritato, partendo da Fabio Santini (foto) che ha conquistato l’argento nella propria categoria agonistica. Da segnalare il rendimento del compagno di squadra Marco Marcheselli, capace di chiudere al quinto posto e di sfiorare il podio. Il gruppo del maestro Giuseppe Macrì ha ripreso gli allenamenti in vista delle prossime uscite, con l’obiettivo di confermarsi competitivi in ogni ambito e di incrementare ulteriormente il medagliere.