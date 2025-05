Rugby, Paolo Buonfiglio è tornato in campo con le Zebre

Prato, 2 maggio 2025 - Due anni fa, più o meno di questi tempi, debuttava contro l'Irlanda con la maglia dell'Italrugby. Un'ascesa poi frenata dagli infortuni, che lo hanno tenuto fermo per mesi. Adesso però, Paolo Buonfiglio è tornato a pieno titolo a calcare il terreno di gioco al livello più alto: nelle scorse settimane è finalmente tornato in campo con le Zebre Parma, mettendo a segno in questa stagione 7 presenze destinate ad aumentare nello United Rugby Championship 2024/25. Anche il trentenne rugbista nato a Prato era stato convocato per il match di campionato che la franchigia del Centro-Nord ha pareggiato contro gli scozzesi dell'Edimburgo, lo scorso 25 aprile. Buonfiglio si è avvicinato alla palla ovale partendo dal Sesto Rugby, ovvero la seconda società (la prima è il Gispi) che oggi compone la franchigia dei Cavalieri Union. Ha poi completato il proprio percorso giovanile nei Cavalieri, diventando la stella dell'U18. Non ha però fatto in tempo a diventare un riferimento della prima squadra “tuttanera”, perché ancora giovanissimo fu scelto dall'Accademia Francescato, per poi passare al Mogliano prima e (temporaneamente) al Benetton poi. Nel 2019 è poi approdato alle Zebre ed era riuscito a diventare un elemento fisso del sodalizio impegnato nello United Rugby Championship. Il suo attuale accordo con le Zebre dovrebbe scadere il prossimo 30 giugno e dopo un anno e mezzo nel quale i guai fisici non gli hanno dato tregua gli servirà forse ancora un po' di tempo per ritrovare il 100% della forma. Ma a 30 anni, Buonfiglio è nel pieno della maturità agonistica e ha ancora tutte le carte in regola per riallacciare il discorso interrotto un biennio fa.

G.F.