Granfondo Da Piazza a Piazza: Prato ospita la sfida ciclistica del 4 maggio

Conto alla rovescia per la 36^ granfondo "Da Piazza a Piazza" in programma domenica 4 maggio a Prato. Anche per l’imminente edizione allestita dall’Avis Verag, non mancherà il successo ed alcune centinaia di biker si contenderanno il prestigioso successo che nel 2024 fu ottenuto da Dario Cherchi del Team Soudal Montemurlo nei confronti di Stefano Valdrighi e Stefano Goria. Il team pratese del general manager Stefano Gonzi punterà anche quest’anno al successo sui sentieri di casa e le ultime gare hanno confermato l’ottima condizione atletica dei propri biker. Il ritrovo "Da Piazza a Piazza" in via Bisenzio a San Martino a partire dalle 8, con le griglie di partenza che si apriranno alle 9,30 per l’inserimento dei partecipanti con via ufficiale per coloro che effettueranno il percorso lungo alle ore 10, seguiti un paio di minuti più tardi da chi sceglierà il tracciato più breve.

Due percorsi spettacolari per le zone suggestive da attraversare mentre sul piano tecnico non mancano sicuramente le difficoltà. L’arrivo nell’alveo del fiume Bisenzio al termine dei 47 km per la granfondo per un totale di 1.550 metri di dislivello, mentre sono 3° i chilometri con 810 metri di dislivello per il tracciato corto. Tre i punti di ristoro lungo i percorsi più quello al traguardo compreso il tradizionale pasta party, mentre il pacco gara potrà essere ritirato presso la zona di partenza sabato 3 maggio dalle 15,30 alle 19 e domenica mattina dalle 7 alle 9.

Lungo il percorso assistenza meccanica a cura della società organizzatrice e quella medica con ambulanze e medici della Misericordia di Prato. La manifestazione gode della collaborazione dell’Unione dei Comuni Val di Bisenzio, del Cai Prato, dell’Ari sezione di Prato, Moto Club Prato, Associazione carabinieri in congedo sezione di Vaiano, Associazione Oltre e della Vab sezione di Prato. Premi previsti come tradizione ai primi tre assoluti (uomini e donne) ed i primi cinque di categoria. Atteso tanto pubblico non solo alla partenza e all’arrivo per una classica delle mountain bike.

Antonio Mannori