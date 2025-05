Dragons Prato: Obiettivo Vittoria in Gara-2 Contro Pino Firenze per Restare nei Playoff

Vincere gara-2 per continuare l’avventura nei playoff. I Dragons Prato sono già di fronte a un bivio, dopo l’inopinata sconfitta patita alle Toscanini in gara-1 dei quarti. Se la squadra di coach Edoardo Banchelli non batterà il Pino Firenze nel match in programma oggi al Pala Coverciano (palla a due alle ore 18), sarà infatti subito fuori dai giochi per la promozione. Se invece dovesse arrivare un successo, i Dragons andrebbero alla bella che potrebbero giocare sul terreno di casa domenica pomeriggio.

"Il rammarico è che in gara-1 abbiamo avuto un inizio di primo e terzo quarto imbarazzanti – è il commento del tecnico rossoblù alla vigilia -. Abbiamo concesso di fare a Pino la partita che voleva fare, con tante ripartenze costruite su palle perse e nostre disattenzioni difensive. Non pretendo certo gare senza errori ma quello che mi interessa è la scelta che viene prima dell’errore e le scelte di domenica scorsa non sono state in linea con ciò che avevamo preparato in settimana. Pino ha sfruttato le nostre palle perse e i contropiedi fatti da loro sono arrivati quasi tutti su quelle situazioni, bravi e veloci ad intercettare i nostri palloni e a scappare via. Noi non siamo veloci, lo sappiamo ed è per questo che dovremo fare attenzione per controbilanciare questo nostro limite. Abbiamo avuto settimane complicate sotto il profilo del lavoro di preparazione ma non mi lamento, Staino febbricitante non ce la farà nemmeno per l’eventuale bella. Ma non abbiamo alibi".

"La serie non è finita, andiamo a giocarci tutto da loro – aggiunge Christian Manfredini –. Daremo il massimo e aspetto anche i nostri tifosi a Firenze per sostenerci". Tifosi che torneranno nell’impianto che alcuni mesi fa ha portato molta fortuna alla squadra pratese che lì ha conquistato la coppa di categoria con partite top.

