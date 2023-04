Pugilistica Pratese sugli scudi Titoli toscani per Tourè e Fiducia

Pugilistica Pratese sugli scudi. Nell’ultima riunione organizzata dalla storica società di boxe pratese, che ha riunito numerosi talenti alla palestra Etruria di via Roma, sono arrivati due titoli toscani dalle fase finali del "Torneo delle cinture" regionali. Sofiane Touré della Pugilistica Pratese impone la sua boxe nella rivincita contro il forte Karim Baraoumi, pugile dell’ Av Boxing Team, mettendo anche a segno un colpo da ko nel primo round. Fabio Fiducia , invece, ha vinto ai punti al termine di una vera e propria battaglia contro il pugile carrarese Mirko Franchini. Unica nota negativa la sconfitta ai punti di Tommaso Nesti, contro un pari peso dell’Ambra Libertas di Poggio a Caiano. Al di fuori del circuito delle cinture ottime performance anche per Paolo Saldi (bellissima vittoria ai punti), Francesco Martinelli (sconfitta di misura ai punti) , Alessia Porto (sconfitta ai punti) e Gianluca Calabresi, che è tornato alla vittoria superando un forte avversario livornese. "Vogliamo continuare ad organizzare riunioni per permettere ai nostri giovani pugili di crescere e per affermarci come una delle società più importanti nel panorama toscano e non solo" spiega il maestro della Pugilistica, Fausto Talia.

L.M.