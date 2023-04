Grande boxe con la Pugilistica Pratese

Prato, 23 aprile 2023 - Sabato pomeriggio di boxe in grande stile in via Roma. La Pugilistica Pratese continua nel suo impegno ad organizzare riunioni mettendo in programma i propri giovani talenti.

Inizia la riunione con le finali del torneo delle cinture toscano. Sofiane Touré della Pugilistica Pratese impone il suo pugilato nella rivincita contro il forte pugile Baraoumi Karim dell' A.V. Boxing Team mettendo anche a segno un colpo da ko nel primo round. Fiducia Fabio vince ai punti una vera e propria battaglia contro il pugile Carrarese Franchini Mirko. Due campione delle cinture toscani per le società pratese.

Perde ai punti il primo match Tommaso Nesti contro un atleta pari peso della palestra Ambra Libertas di Poggio. Si registrano bellissime performance anche di Paolo Saldi (bellissima vittoria ai punti), Martinelli Francesco (sconfitta di misura ai punti) , Porto Alessia (sconfitta ai punti) e Calabresi Gianluca che torna alla vittoria contro un forte avversario livornese.

"Vogliamo continuare ad organizzare riunioni per permettere ai nostri giovani pugili di crescere e riaffermarci come una delle società più importanti nel panorama Toscano e non solo", dice il maestro Fausto Talia che annuncia anche che a breve uscirà la data della prossima riunione che vedrà coinvolti anche i pugili professionisti pratesi".